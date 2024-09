Μια γερμανίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, τη Δευτέρα, περίπου 500 χιλιόμετρα μακριά από το αρχιπέλαγος των Καναρίων Νήσων, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα (SASEMAR).

A German tourist was killed by a shark off the Canary Islands.

A German woman, sailing on a British catamaran in the Atlantic Ocean, jumped into the water roughly 500 kilometers south of the Canary Islands near Western Sahara on Monday, where she was attacked by a shark. The… pic.twitter.com/PY0LLPm7Iq

— beernews24 (@beernews24) September 17, 2024