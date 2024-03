Η αστυνομία της Ισπανίας έβγαλε την Τρίτη (19/3) έναν σκύλο-ρομπότ σε δοκιμαστική περιπολία στο κέντρο της πόλης, προς τέρψιν των περαστικών, ορισμένοι εκ των οποίων μιμήθηκαν το βαρύ περπάτημά του ή σύστησαν τα κατοικίδιά τους στο ρομπότ που στριφογυρίζει και διαθέτει λαμπάκια, που αναβοσβήνουν πάνω στο κεφάλι του.

Τον σκύλο-ρομπότ σχεδίασαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μάλαγας τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο να συνδράμει το έργο των αστυνομικών και να εντοπίζει τροχαίες παραβάσεις, όπως τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε ζώνες που απαγορεύεται.

Το τετράποδο ρομπότ, σε πράσινο και μαύρο χρώμα, είναι προς το παρόν τηλεχειριζόμενο, όμως σταδιακά θα ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη στον μηχανισμό του, προκειμένου να εργάζεται από μόνο του.

Paw patrol: Highly intelligent robot dog joins a local #police force on #Spain’s #CostadelSol – this is what it can do https://t.co/e0TitB9FoA @olivepress

— The Olive Press (@olivepress) March 19, 2024

