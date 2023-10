Περισσότεροι από 280 μετανάστες έφθασαν σώοι με πλοιάριο στο Ελ Ιέρο των Καναρίων Νήσων, ακολουθώντας μια από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες διαδομές στον κόσμο, ανακοίνωσαν οι ισπανικές αρχές.

Πρόκειται για 278 άνδρες και δέκα ανήλικους, αναφέρουν οι ισπανικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών που έφθασε ποτέ στα Κανάρια Νησιά με ένα και μόνο πλοίο. Οι μετανάστες προέρχονταν από την υποσαχάρια Αφρική, σύμφωνα με τους διασώστες, οι οποίοι ανέλαβαν τη φροντίδα τους κατά την άφιξή τους.

