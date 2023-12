Δύο τρένα συγκρούστηκαν το Σάββατο (16/12) στην Ισπανία στα οποία επέβαιναν 253 άνθρωποι.

Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X δείχνουν πυροσβέστες να έχουν φτάσει στο El Chorro, χωριό βόρεια της Μάλαγα, όπου τα δύο τρένα συγκρούστηκαν.

#BREAKING Major train accident in #Spain

Two passenger trains collided near a tunnel in Malaga, Spain. It is reported that the trains carried more than two hundred passengers in total. The number of victims and injured is still being clarified. pic.twitter.com/QL1GCeRAKG

— Jack Straw (@JackStr42679640) December 18, 2023