Δύο λεωφορεία με φιμέ τζάμια αναχώρησαν νωρίς σήμερα, λίγο μετά τη 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), από την ισραηλινή φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά την απελευθέρωση τριών γυναικών που κρατούνταν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας κατά την πρώτη ημέρα της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αναμενόταν η απελευθέρωση περίπου 90 Παλαιστινίων κρατουμένων από εκατοντάδες ανθρώπους που πήγαν να περιμένουν κοντά στη φυλακή.

Η ισραηλινή υπηρεσία φυλακών επιβεβαίωσε πως αφέθηκαν ελεύθεροι 90 Παλαιστίνιοι σε αντάλλαγμα για τις τρεις Ισραηλινές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πλήθος σε αγαλλίαση επευφήμησε σήμερα, λίγο μετά τις 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) καθώς πέρναγαν, τα δυο λεωφορεία με δεκάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που αποφυλακίστηκαν από το ισραηλινό κέντρο κράτησης της Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

