Επίθεση με drone εναντίον πυρήνα της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. «Η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση με κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικού σταθμού στα σύνορα με το Ισραήλ», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Τις τελευταίες ημέρες, οι IDF έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον τρομοκρατών της Χεζμπολάχ που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις με πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ.

Η Χεζμπολαάχ έχει κατονομάσει μέχρι στιγμής 46 μέλη που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

