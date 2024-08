Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι θα είναι η Χεζμπολάχ, και όχι το Ιράν, που θα εξαπολύσει πρώτη την μεγάλη επίθεση στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ την Τετάρτη. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη αναφέρθηκε ότι πιθανώς επανεξετάζει την απειλούμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση της.

Το CNN επικαλούμενο δύο πηγές εξοικειωμένες με πληροφορίες σχετικά με το θέμα, ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ φαίνεται ολοένα και περισσότερο έτοιμη να ενεργήσει εναντίον του Ισραήλ ανεξάρτητα από μια αναμενόμενη ιρανική απάντηση στις πρόσφατες δολοφονίες του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή της λιβανικής τρομοκρατικής οργάνωσης Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό και του ηγέτη της Χαμάς Iσμαήλ Ισμαήλ Χανίγια, στην Τεχεράνη.

Μία από τις πηγές είπε ότι η Χεζμπολάχ κινούνταν πιο γρήγορα από το Ιράν στην προετοιμασία μιας επίθεσης, την οποία φαίνεται ότι θα εξαπολύσει τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ειδήσεων, πολλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν φαίνεται να συνεχίζει να εκτελεί τα σχέδιά του για αντίποινα, επικαλούμενη έναν Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο που φέρεται να είπε ότι η Τεχεράνη έχει ήδη κάνει ορισμένες – αλλά όχι όλες – από τις αναμενόμενες προετοιμασίες για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον Ισραήλ.

Η δεύτερη πηγή είπε ότι σε αντίθεση με το Ιράν, η Χεζμπολάχ μπορεί πιθανότατα να ξεκινήσει μια επίθεση με λίγα έως καθόλου προειδοποιητικά σημάδια, καθώς ο Λίβανος συνορεύει με το Ισραήλ. Η πηγή πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές πώς ή εάν η Ισλαμική Δημοκρατία και ο Λιβανέζος πληρεξούσιός της συνεργάζονται σε μια πιθανή επίθεση και ότι ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι στην ίδια σελίδα σχετικά με το πώς να προχωρήσουν.

Εν τω μεταξύ, ένα ρεπορτάζ του Channel 12 χωρίς πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει μεταφέρει τόσο στη Χεζμπολάχ όσο και στο Ιράν ότι οποιαδήποτε βλάβη σε αμάχους στο Ισραήλ κατά τα αναμενόμενα αντίποινα για τη δολοφονία κορυφαίων ηγετών της τρομοκρατίας θα είναι κόκκινη γραμμή, η οποία θα οδηγήσει σε ανάλογη απάντηση.

Η έκθεση ανέφερε ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο για πιθανές απόπειρες επίθεσης σε μη στρατιωτικές υποδομές ή στόχους που συνδέονται με το Ισραήλ στο εξωτερικό, αν και δεν υπάρχουν επί του παρόντος πληροφορίες που να υποδηλώνουν συνωμοσίες εναντίον συγκεκριμένων τοποθεσιών στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ συμμετείχε στις συζητήσεις της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου την Τετάρτη σχετικά με το πότε πρέπει να εκδοθεί προειδοποίηση στους Ισραηλινούς πολίτες και να ενημερώσει τις δημόσιες οδηγίες του, αλλά δεν έλαβε απόφαση για συγκεκριμένη ώρα λόγω ανησυχιών αποκάλυψης πηγών πληροφοριών.

Πηγές από το Υπουργείο Άμυνας ανέφεραν ότι οι πολίτες θα ενημερωθούν όταν το Ισραήλ καταλάβει ότι μια επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του Ιράν, Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλέστηκε το Politico αργά την Τετάρτη επανέλαβαν προηγούμενες αναφορές ότι το Ιράν μπορεί να επανεξετάζει την επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Ισραήλ, μετά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να συνεργαστεί με συμμάχους στη Μέση Ανατολή για να πιέσει την Τεχεράνη να επανεξετάσει τα σχέδιά της.

Το Ιράν έχει προειδοποιηθεί ότι μια πολύπλευρη επίθεση στο Ισραήλ θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν επίσης ότι το Ιράν κλήθηκε να επαναβαθμονομήσει την απάντησή του στη δολοφονία του Haniyeh, δεδομένου ότι τώρα φαίνεται πιθανό να σκοτώθηκε σε μια μυστική επιχείρηση με μια βόμβα τοποθετημένη στο δωμάτιό του στην Τεχεράνη και όχι σε απευθείας επίθεση με πυραύλους, όπως αρχικά πίστευε. Ο Χανίγια σκοτώθηκε «στο Ιράν από Ιρανούς», δήλωσε ο πρώην αρχηγός του επιτελείου και πρώην παρατηρητής του υπουργικού συμβουλίου MK Gadi Eisenkot του κόμματος Εθνικής Ενότητας σε συνέντευξή του στο Channel 12 την Τετάρτη.

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται το Politico δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το Ιράν θα απαντήσει, ωστόσο μπορεί να είναι πιο μετρημένο και όχι άμεσα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν ζητά από τον ανώτατο ηγέτη Χαμενεΐ να απόσχει από την επίθεση στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να ζήτησε από τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να απόσχει από την επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με έκθεση της Iran International την Τετάρτη.

Ο Πεζεσκιάν προειδοποίησε τον Χαμενεΐ για τις επιπτώσεις της πιθανής επίθεσης στην προεδρία του, με το Iran International να επικαλείται πηγές που γνωρίζουν την εξέλιξη Συγκεκριμένα η έκθεση της Iran International ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ικέτευσε τον ανώτατο ηγέτη της χώρας να αποφύγει μια άμεση επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι μια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε καταστροφικούς στόχους υποδομών και ενέργειας και να ακρωτηριάσει την οικονομία.

Ο Πεζεσκιάν είπε στον Αλί Χαμενεΐ ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να βαθύνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών με το καθεστώς και ακόμη και να προκαλέσει την κατάρρευση του Ιράν.

Η Iran International ανέφερε ακόμη ότι πηγές που γνωρίζουν το θέμα σημείωσαν ότι ο Χαμενεΐ «παρέμεινε αδέσμευτος» κατά τη διάρκεια της συνόδου, τονίζοντας πως «ούτε υποστηρίζει ούτε αντιτίθεται στις ανησυχίες του Πεζεσκιάν».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αίγυπτος ζητούν από τις αεροπορικές εταιρείες να αποφύγουν το Ιράν και τον Λίβανο

Εν μέσω της αυξανόμενης προσδοκίας μιας επίθεσης, η Βρετανία και η Αίγυπτος ζήτησαν από τις αεροπορικές τους εταιρείες την Τετάρτη να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Λιβάνου λόγω των φόβων για μια πιθανή ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή.

Η συμβουλή της Βρετανίας προς τις αεροπορικές της εταιρείες να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου ήρθε λίγες ώρες αφότου η Αίγυπτος έδωσε εντολή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες της να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν για τρεις ώρες τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως αναθεωρούν τα προγράμματά τους για να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Λιβάνου, ενώ παράλληλα διακόπτουν τις πτήσεις προς το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Οι πτήσεις μέσα από ζώνες συγκρούσεων έγιναν εξέχον ζήτημα ασφάλειας της βιομηχανίας πριν από μια δεκαετία μετά την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysia Airlines πάνω από την Ουκρανία, σκοτώνοντας και τους 298 επιβαίνοντες.

Οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη αποφύγει τον εναέριο χώρο του Ιράν. Η νέα οδηγία ισχύει για όλους τους αιγυπτιακούς αερομεταφορείς, συμπεριλαμβανομένων των ναυλωμένων εταιρειών και άλλων μικρότερων αεροπορικών εταιρειών, δήλωσε ο Mark Zee, ιδρυτής της OPSGROUP – ενός οργανισμού που βασίζεται σε μέλη που μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο πτήσης.

Το NOTAM της Αιγύπτου, μια ειδοποίηση ασφαλείας που παρέχεται στους πιλότους, είπε ότι η οδηγία θα ισχύει για τρεις ώρες το πρωί της Πέμπτης.

«Όλοι οι Αιγύπτιοι αερομεταφορείς θα αποφεύγουν να πετούν πάνω από την Τεχεράνη (Περιοχή πληροφοριών πτήσης). Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει δεκτό σε μια τέτοια περιοχή», αναφέρεται στην ανακοίνωση ΝΟΤΑΜ, για την καθορισμένη περίοδο των τριών ωρών.

Το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Αιγύπτου επιβεβαίωσε αργότερα την Τετάρτη ότι η ειδοποίηση είχε σκοπό να μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια των πτήσεων υπό το φως μιας ειδοποίησης που έλαβε από τις ιρανικές αρχές.

«Στρατιωτικές ασκήσεις θα διεξαχθούν στον ιρανικό εναέριο χώρο στις 7 Αυγούστου από τις 11:30 έως τις 14:30 και από τις 4:30 έως τις 7:30 στις 8 Αυγούστου ώρα Τεχεράνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η δήλωση τύπου του υπουργείου εκδόθηκε μετά από ανώνυμη πηγή που επικαλέστηκε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News ότι οι ιρανικές αρχές είπαν να αποφύγουν τις πτήσεις στον εναέριο χώρο της χώρας λόγω «στρατιωτικών ασκήσεων».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αλί Μπαγκερί Κάνι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών την Τετάρτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το 2020, οι ιρανικές μονάδες αεράμυνας είπαν ότι κατά λάθος κατέρριψαν την πτήση PS752 της Ukrainian International Airlines, σκοτώνοντας και τους 176 επιβαίνοντες, λίγο μετά την απογείωσή της από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Εκείνη την εποχή, βρίσκονταν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των αυξημένων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Κυριακή, οι αρχές της Ιορδανίας ζήτησαν από όλες τις αεροπορικές εταιρείες που προσγειώνονται στα αεροδρόμιά της να μεταφέρουν επιπλέον καύσιμα διάρκειας 45 λεπτών.

Πηγές: The Times of Israel, The Jerusalem Post