Μια γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρουκέτας που εκτοξεύτηκε σήμερα από τον Λίβανο εναντίον της πόλης Σφαράμ, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και το πολυώροφο κτίριο που έπληξε η ρουκέτα.

There are reports of a rocket impact in the Ramat Gan area. pic.twitter.com/ShGuiLj3xu

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 18, 2024

