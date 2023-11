Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε απόψε την απελευθέρωση 13 συμπατριωτών του που κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την επιστροφή όλων των απαχθέντων.

«Θέλω να σας τονίσω, στις οικογένειες των ομήρων και σε όλους τους πολίτες του Ισραήλ: Έχουμε δεσμευτεί για την επιστροφή όλων των απαχθέντων», είπε και συμπλήρωσε: «Αυτός είναι ένας από τους στόχους του πολέμου και έχουμε δεσμευτεί πως θα επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι πολίτες μας υποβλήθηκαν σε προκαταρκτικό ιατρικό έλεγχο και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους αξιωματούχους ότι έχουν επιστρέψει», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, επιβεβαιώνοντας ότι απελευθερώθηκαν επίσης 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος.

Από την πλευρά του, ο Μπένι Γκαντς, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Εθνική Ενότητα» ο οποίος εντάχθηκε στο πολεμικό συμβούλιο της κυβέρνησης, ανέφερε ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, «χαρά, πόνος, θλίψη και αποφασιστικότητα», καθώς μόνο λιγοστοί εκ των ομήρων απελευθερώθηκαν σήμερα. Χαρακτήρισε «ηθική επιταγή» να συνεχιστεί ο αγώνας για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“We just completed the return of the first of our hostages: children, their mothers and additional women. Each of them is an entire world. pic.twitter.com/fDMqAVlicM

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 24, 2023