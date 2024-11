Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε στον νότιο Λίβανο τον Τζααφάρ Χαντέρ Φαούρ, διοικητή της μονάδας Νάσερ, υπεύθυνης για τις συστοιχίες πυραύλων της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός δήλωσε ότι ο Φαούρ ευθυνόταν για πολλές επιθέσεις που έγιναν στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει προβεί επί του παρόντος σε σχόλιο ή επιβεβαίωση για τον θάνατο του Φαούρ.

🔴 The Commander of the Hezbollah Nasser Unit’s Missiles and Rockets Array, Jaafar Khader Faour, was eliminated in the area of Jouaiyya in southern Lebanon.

Faour was responsible for multiple rocket attacks toward the Golan, including an attack that resulted in the deaths of… pic.twitter.com/rfXtG6qlBw

— Israel Defense Forces (@IDF) November 2, 2024