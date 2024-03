Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε σήμερα, Σάββατο 16 Μαρτίου, πυρ προς την κατεύθυνση ενός εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στη συνέχεια πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες εκεί, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Ο άνδρας άνοιξε πυρ από το παλαιστινιακό νεκροταφείο στη Χεβρώνα προς τον παρακείμενο εβραϊκό οικισμό, όπως ανέφερε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός Kan, που μετέδωσε πλάνα που δείχνουν έναν άνδρα να στέκεται ανάμεσα στους τάφους και να πυροβολεί με αυτόματο τουφέκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

☪️An imam in a mosque shot at the Jewish settlement in Hebron from a cemetery pic.twitter.com/5p3Wa2gWng

— leonskee (@leeonskee) March 16, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ