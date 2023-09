Περισσότεροι από 100.000 Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδότησε η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος συνεχίζονται για 38η εβδομάδα.

