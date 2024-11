Ο Σαλόμ Ναγκάρ, ο άνδρας που απαγχόνισε τον εγκληματία ναζί Άντολφ Άιχμαν το 1962, πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Υπάλληλος της σωφρονιστικής υπηρεσίας, ο 26χρονος τότε Ναγκάρ ορίστηκε τυχαία για τον απαγχονισμό του Άιχμαν, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από ισραηλινό δικαστήριο έπειτα από μια ιστορική δίκη το 1961 και το 1962.

Ο μόνος άνθρωπος που έχει εκτελεστεί ποτέ στο Ισραήλ, ο Άιχμαν απαγχονίστηκε τη νύχτα της 31ης Μάιου προς 1η Ιουνίου 1962 και μετά αποτεφρώθηκε. Η στάχτη του σκορπίστηκε στα χωρικά ύδατα του εβραϊκού κράτους.

