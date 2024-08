Σε τεταμένο κλίμα βρίσκεται η κατάσταση μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Λωρίδα της Γάζας, με τις σειρήνες να ηχούν στο Ρισόν Λε Ζιόν, στο κεντρικό Ισραήλ, νοτίως του Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Νωρίτερα οι εκπρόσωποι της Χαμάς αποχώρησαν από τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα, που γίνονταν στο Κάιρο.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναχώρησε απόψε Κυριακή από το Κάιρο, δήλωσε ο Εζάτ Ρισκ, ένα από τα στελέχη της, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος για εκεχειρία στη Γάζα.

Οι απεσταλμένοι της Χαμάς «συνάντησαν τους Αιγύπτιους και Καταριανούς μεσολαβητές οι οποίοι τους ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των τελευταίων διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Ρισκ, όπως μεταδίδει το CNN. Η θέση του κινήματός του παραμένει αμετάβλητη: η Χαμάς θέλει, όπως επανέλαβε ο Ρισκ, «πλήρη κατάπαυση του πυρός, πλήρη αποχώρηση (των ισραηλινών στρατευμάτων), την επιστροφή των εκτοπισμένων, την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας, την ανοικοδόμηση και μια συμφωνία ανταλλαγής» μεταξύ Παλαιστινίων κρατουμένων και ομήρων στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε ότι η οργάνωση εμμένει στην πρόταση της 2ας Ιουλίου για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, απορρίπτει τους νέους ισραηλινούς όρους και αναφέρει ότι οι συνομιλίες για επικείμενη συμφωνία είναι ψευδείς.

«Δεν θα δεχθούμε συζητήσεις για αναιρέσεις από αυτά που συμφωνήσαμε στις 2 Ιουλίου ή για νέους όρους», δήλωσε, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο της οργάνωσης Al-Aqsa.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο Τελ Αβίβ, καθώς μια ρουκέτα εκτοξεύτηκε προς την ισραηλινή μεγαλούπολη από τα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Την ευθύνη για την εκτόξευση ανέλαβε η Χαμάς, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) η ρουκέτα έπεσε σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Ρισόν Λε Ζιόν, έξω από το Τελ Αβίβ.

Μετά τον συναγερμό, μια 26χρονη γυναίκα τραυματίστηκε καθ’ οδόν προς το καταφύγιο, πρόσθεσαν οι IDF.

