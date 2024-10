Ένας οίκος ευγηρίας στην πόλη Χερτσλιά, βόρεια του Τελ Αβίβ, υπέστη σημαντικές ζημιές κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας Yedioth Ahronoth. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, υπογραμμίζει.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της περιοχής, λίγα λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες συναγερμού.

A drone strike in Herzliya has hit what was initially identified as a residential building but is now confirmed to be a long-term care facility housing the elderly,

Ισραηλινά μαχητικά απογειώθηκαν και κατέρριψαν ένα drone, χωρίς να έχει διευκρινιστεί όμως για ποιον λόγο δεν κατέστη δυνατό να αναχαιτιστεί το δεύτερο.

🚨 Interceptors were launched at an unknown projectile, believed to be a drone, over Herzliya, north of Tel Aviv. One interceptor reportedly crashed into the ocean while the drone struck a residential building in the city.#Israel #Herzliya #DroneAttack #IAF #Security pic.twitter.com/uqpvulQL5k

— Popsicle Protector OSNIT (@PopsicleProtect) October 11, 2024