Εκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Dahieh της νότιας Βηρητού που αποτελεί προπύργιο της φιλοιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά του διοικητή της Χεζμπολάχ που «ευθύνεται» για την προχθεσινή επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν. «Στόχος ήταν ο διοικητής της Χεζμπολάχ που ευθύνεται για τη δολοφονία παιδιών και επιπλέον Ισραηλινών αμάχων στο Majdal Shams», σύμφωνα με ανάρτηση του IDF.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Jerusalem Post» ο αποδέκτης της επίθεσης ήταν ο Fuad Shukar, ενώ υπάρχουν δύο νεκροί.

Η πόλη ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα στη Βηρυτό, σε αντίποινα για την επίθεση στα Υψώματα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Επρόκειτο για ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Γκολάν.

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας γύρω στις 19.40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM

— Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024