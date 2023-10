Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε τέμενος στην περιοχή. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει εικόνες από το σημείο της επίθεσης, όπου σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει και αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

🇮🇱🇦🇪; The moment #AlAnsari #Mosque in #Jenin refuge camp in #WestBank 🇦🇪 was targeted by #Israeli air crafts. Gaza genocide continues on Day 14 too. pic.twitter.com/pq6z07Yl4m

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν της Δυτικής Όχθης. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, υποστηρίζουν ότι έπληξαν υπόγειες σήραγγες στην περιοχή του τεμένους, όπου είχαν βρει καταφύγιο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Η Σιν Μπετ και οι IDF ισχυρίζονται ότι είχαν πληροφορίες για επικείμενη τρομοκρατική επίθεση που σχεδίαζε ο συγκεκριμένος πυρήνας, ο οποίος χρησιμοποιούσε το τέμενος ως ορμητήριο για τη δράση του.

Roughly 30 minutes ago, the IOF bombed the Ansar Mosque in Jenin Refugee Camp in the WEST BANK. pic.twitter.com/vssC8Pzamr

lsraeli occupation forces bomb a mosque in Jenin camp, in the northern West Bank. The attack led to the killing of a Palestinian, who was torn into pieces, while others were injured. pic.twitter.com/OyRuy16mQ9

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 21, 2023