Λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, μετά τη φονική πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ στην πόλη των Δρούζων Ματζντάλ Σαμς, που στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, κυρίως εφήβους και παιδιά.

Οι αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στην πόλη Μπουρτζ ελ-Σεμάλι περίπου τρία χιλιόμετρα από την Τύρο. Προς το παρόν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για κάποια επίθεση παρόλο που υποσχέθηκαν σκληρή απάντηση στη Χεζμπολάχ.

A MÍDIA LIBANESA RELATA ATAQUES AÉREOS ISRAELENSES PERTO DA CIDADE COSTEIRA DE TIRO, NO SUL#Líbano

A mídia libanesa relata um ataque aéreo israelense no sul do Líbano, após um ataque mortal de foguetes do Hezbollah na cidade drusa de Majdal Shams.

