Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα, Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, πλήγματα εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντέιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και μαχητικά τζετ.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντέιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη, ανέφερε ο στρατός.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah της Υεμένης, μπήκαν στο στόχαστρο το λιμάνι της Χοντέιντα και εκείνο του Ρας Ίσα, στην ομώνυμη επαρχία, καθώς και δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Άβραχαμ είπε ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειεας και «ένα λιμάνι» που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τους Χούθι «για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή». Διευκρίνισε ότι το πλήγμα έγινε «σε απάντηση για τις πρόσφατες επιθέσεις του καθεστώτος των Χούθι στο ανατολικό Ισραήλ».

Κάτοικοι της Χοντέιντα είπαν ότι από τα πλήγματα προκλήθηκε μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της πόλης.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις στο Ισραήλ και τον Ιούλιο, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Τελ Αβίβ σκοτώθηκε ένας άμαχος. Συχνά βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, που λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, μερικές φορές με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού.

NOW: ISRAELI STRIKES IN YEMEN 🚨

What we know so far:

– According to Saudi Al-Arabiya, Israeli airstrikes m hit a power plant at the Hodeidah port.

– Lebanese Al Mayadeen reports additional strikes on oil reserves in Ras Issa, near the Hodeidah port.

– Yemeni media reports… pic.twitter.com/Gv4v1Ef51K

— Open Source Intel (@Osint613) September 29, 2024