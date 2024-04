Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας υψηλόβαθμος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Δαμασκού, ανέφεραν ιρανικά και συριακά μέσα ενημέρωσης, καθώς και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι από το πλήγμα καταστράφηκε το προξενείο του Ιράν στη Συρία. «Ισραηλινά πλήγματα έβαλαν στο στόχαστρο ένα κτίριο στη συνοικία Μαζέχ της Δαμασκού», μια περιοχή όπου στεγάζονται πολλές πρεσβείες και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, μετέδωσε το πρακτορείο. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι το κτήριο δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν καταστράφηκε ολοσχερώς.

Israeli air strike destroys Iranian consulate in Syria. An Israeli strike has destroyed the Iranian consulate building in Syria’s capital, Damascus, killing several people, Syrian state media report. #news , BREAKING NEWS pic.twitter.com/Na4zszOf6g

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ρεζά Ζαχεντί, ηγετικό στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης.

Iranian general reportedly killed in Israeli air strike

Commander of the Quds Force in Lebanon and Syria, Brigadier General Mohammad-Reza Zahedi, was killed as a result of an Israeli strike on Damascus #syria #iran #news pic.twitter.com/Y8SEefWwfy

— Curious Route (@CuriousRoute) April 1, 2024