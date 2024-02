Η ανατολικότερη επαρχία του Καναδά πρακτικά παρέλυσε χθες Δευτέρα αφού σημειώθηκε χιονόπτωση ενός μέτρου το σαββατοκύριακο, «ιστορική» καταιγίδα που εξώθησε τις Αρχές να ζητήσουν βοήθεια του στρατού για τον αποχιονισμό.

Η χιονόπτωση παρέλυσε τα δίκτυα μεταφορών και συγκοινωνιών, οδήγησε στο κλείσιμο εμπορικών καταστημάτων, σχολείων και δημόσιων θεσμών και προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στη Νέα Σκωτία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Έπεσαν ποσότητες ρεκόρ», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπομπ Ρόμπισοντ, καναδός μετεωρολόγος που χαρακτήρισε «ιστορική» τη θύελλα.

«Κατά τόπους έπεσαν 100 εκατοστά και πλέον», πρόσθεσε, αναφερόμενος ιδίως στην περιοχή του Καπ Μπρετόν, στον κόλπο Σεν Λορέν, όπου κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κάτοικοι μοιράστηκαν βίντεο και φωτογραφίες από την καταιγίδα, με άλλα να δείχνουν το χιόνι να έχει κλείσει πόρτες, άλλα να έχει φθάσει στις οροφές σπιτιών, να έχει θάψει αυτοκίνητα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Someone dug their car out… not that the parking lot has been plowed… #NovaScotia #SnowStorm pic.twitter.com/ju0GO1TCnL

— Eli Jakeman (@EliJakeman) February 6, 2024