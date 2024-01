Μεγάλη αίσθηση και σειρά επικρίσεων προκαλεί στην Ιταλία «τελετή μνήμης» που οργανώθηκε χθες βράδυ από ακροδεξιές οργανώσεις, σαράντα έξι χρόνια μετά από τον θάνατο τριών νέων σε συγκρούσεις με την αστυνομία και άλλες νεοφασιστικές οργανώσεις. Οι συμμετέχοντες στη χθεσινή «τελετή» στην περιοχή Τουσκολάνα της Ρώμης προχώρησαν σε φασιστικό χαιρετισμό, ο οποίος, ως γνωστόν, απαγορεύεται από τον ιταλικό νόμο. Παράλληλα, υψώνοντας το χέρι, φώναξαν «presente» (παρών), όπως συνηθίζεται στις ακραίες αυτές συγκεντρώσεις.

Η γραμματέας του κεντροαριστερού «Δημοκρατικού Κόμματος», Έλι Σλάιν, ανακοίνωσε ότι σήμερα θα καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και θα καλέσει τον υπουργό εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, να πάρει θέση επί του συμβάντος. Ανάλογη πρωτοβουλία θα αναλάβει και η συμμαχία Πρασίνων- Ιταλικής Αριστεράς, η οποία ζητά «να διαταχθεί η άμεση διάλυση όλων των νεοφασιστικών οργανώσεων».

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι η χθεσινή εικόνα είναι «ανατριχιαστική» διότι μοιάζει να προέρχεται από κάποια εκδήλωση του μουσολινικού καθεστώτος, με τα χιλιάδες υψωμένα χέρια όσων επευφημούσαν, χωρίς ίχνος κριτικής σκέψης, τον φασίστα δικτάτορα.

Absolutely abhorrent.

Hundreds of black-shirted Fascists gathered at a rally in Rome, where they performed the "saluto al Duce", the Fascist salute.

That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there. pic.twitter.com/ShkCKt0dLP

— European Jewish Congress (@eurojewcong) January 8, 2024