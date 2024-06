Ένα υψηλό σύστημα πίεσης, γνωστό ως θερμικός θόλος, που παραμένει πάνω από το Νοτιοδυτικό τμήμα των ΗΠΑ, θα ωθήσει τον υδράργυρο στην περιοχή πολύ πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα, με αποτέλεσμα εκατομμύρια Αμερικανοί να βρεθούν αντιμέτωποι με συνθήκες καύσωνα τις επόμενες ημέρες.



Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει, με ισχύ έως το Σάββατο, προειδοποιήσεις και συστάσεις για ακραία ζέστη απευθυνόμενη σε περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους από τη Βόρεια Καλιφόρνια, νότια έως την Αριζόνα και ανατολικά έως το Τέξας. Η ίδια περιοχή βρέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι αντιμέτωπη για εβδομάδες με συνθήκες ακραίας ζέστης.

«Απλά κάνει πολλή ζέστη», δήλωσε η Μισέλ Ρέινολντς, ηλικίας 52 ετών, η οποία έκανε βόλτα με τον σκύλο της τον Σκοτ σε ένα πάρκο στο Μοντέστο, στην Καλιφόρνια. «Ο καιρός δεν είναι ζεστός μονάχα για εμάς, αλλά επίσης ζεστός για τα ζώα».

Η Ρέινολντς εκτιμά ότι η εποχική ζέστη φαίνεται να επιδεινώνεται κάθε χρόνο.

«Απλά δεν ξέρεις πώς θα αλλάξει το κλίμα», επισήμανε. «Πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε».

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Λας Βέγκας σήμερα, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει ρεκόρ για την 6η Ιουνίου. Και αυτή θα είναι «δροσερότερη» σε σύγκριση με τις συνθήκες που αναμένονται στο Ντεθ Βάλεϊ, στην Καλιφόρνια, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 49 βαθμούς Κελσίου έως το απόγευμα.

