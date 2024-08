Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη της Τουρκίας και ειδικότερα στο Κορδελιό με τις φλόγες να έχουν μπει πλέον μέσα σε κατοικημένες περιοχές όπου καίγονται σπίτια και μια δεκαόροφη πολυκατοικία. Τα μέτωπα είναι ανεξέλεγκτα εξαιτίας των ανέμων και του πυκνού δάσους που καίνε. Σε πολλές περιπτώσεις οι φλόγες εξαπλώθηκαν και πάνω στις στέγες των σπιτιών, τονίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έχουν καεί ήδη 16 σπίτια.

Ο ουρανός της Σμύρνης έχει καλυφθεί πλέον από τον πυκνό μαύρο καπνό απόρροια της πυρκαγιάς που ξέσπασε από χτες το βράδυ (21.50 μ.μ.) σε ορεινή περιοχή βόρεια της συνοικίας στο Κορδελιό, με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική. Στο Κορδελιό απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι σε δύο συνοικίες, ενώ από την αντίθετη πλευρά του ορεινού όγκου, προς την πλευρά του Αϊδινίου, εκκενώθηκε άλλο ένα χωριό.

Όπως έγινε γνωστό στην περιοχή Yamanlar της περιφέρειας Καρσίγιακα εκκενώθηκαν 87 σπίτια και 45 χώροι εργασίας ενώ δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι πολιτών. Στην ίδια περιοχή, η φωτιά εξαπλώθηκε και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε πολλούς χώρους εργασίας σε βιομηχανική περιοχή.

Η φωτιά έχει επεκταθεί εδώ και αρκετή ώρα σε κατοικημένες περιοχές ενώ με εντολή των πυροσβεστικών δυνάμεων απομακρύνθηκαν οι πολίτες από τις γειτονιές στις παρυφές του Κορδελιού. Από το μεσημέρι μάλιστα είχε εκκενωθεί ένα χωριό όπως δήλωσε ο νομάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Just more confirmation of Hanke’s School Boy’s Theory of History: It’s just one damn thing after another. pic.twitter.com/IpRPPmH4pH

«Εκκενώσαμε ένα χωριό μας. Και στις γειτονίες που βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένου και του Ντογάνμπεϊ που βρισκόμαστε τώρα, εκκενώσαμε κάποια σπίτια που βρίσκονται κοντά στη φωτιά».

Η ταχύτητα του ανέμου φτάνει στην περιοχή τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και πλέον λόγω της νύχτας στα σημεία της πυρκαγιάς επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις, ποροσπαθώντας να περισώσουν τις κατοικίες των πολιτών και κυρίως να εμποδίσουν την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς, μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όταν και θα αναλάβουν εκ νέου δράση τα εναέρια μέσα.

The fire in Izmir (Smyrna) is in the suburbs now, terrible scenes. 80km/h winds and outbreaks in other parts of the country stretching resources. Wishing safety and a quick resolution for our neighbours. 🇹🇷 https://t.co/BZbczrUbQW

— Nomadpossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) August 16, 2024