Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν στη διάρκεια της νύχτας τις πληγείσες περιοχές την ώρα που περισσότεροι από 700 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη δασική πυρκαγιά που εξαπλώνεται ταχύτατα κατά μήκος της φλεγόμενης ακτής του Ειρηνικού, με τμήματα του διάσημου αυτοκινητόδρομου «Pacific coast» να έχουν κλείσει, ενώ κινδυνεύουν σπίτια και πολυτελείς κατοικίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πυρκαγιά «Franklin Fire» ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας 9/12, σύμφωνα με την πυροσβεστική, γρήγορα εξαπλώθηκε σε έκταση άνω των 7.000 στρεμμάτων καθώς δεν κατέστη δυνατό να περιοριστούν οι φλόγες, με αυτές να έχουν φτάσει από τη λοφώδη ενδοχώρα στις παραλίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εκκενώνουν σπίτια στο Μαλιμπού λόγω της πυρκαγιάς

Οι Αρχές διέταξαν την απομάκρυνση κατοίκων ή εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο από την πυρκαγιά σε μεγάλες περιοχές του Μαλιμπού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς, ούτε για την έκταση των ζημιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φωτογραφίες και βίντεο από ειδησεογραφικά δίκτυα δείχνουν σπίτια απανθρακωμένα. Το Πανεπιστήμιο Pepperdine βρίσκεται στην περιοχή και ζητήθηκε από φοιτητές και το προσωπικό να απομακρυνθούν άμεσα.

Celebrities έσπευσαν να απομακρυνθούν από το Μαλιμπού

Στο Μαλιμπού, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Λος Άντζελες, έχουν ως γνωστόν τις κατοικίες τους πολλοί αστέρες του κινηματογράφου.

«Τρομακτικές στιγμές», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ, Μίρα Σορβίνο, στην πλατφόρμα Χ, σημειώνοντας ότι εκκένωσε μέσα στη νύχτα το σπίτι της μαζί με τα παιδιά της και τα κατοικίδια της οικογένειας.

All my Malibu friends and neighbors I pray that you are safe. We evacuated in the middle of the night, kids and pets all accounted for! Scary times!!

— Mira Sorvino (@MiraSorvino) December 10, 2024