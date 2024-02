Έξι νεκροί είναι ο απολογισμός της συντριβής ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο Χέρμπερτ Γουίγκουε, διευθύνων σύμβουλος του Access Bank Group – του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Νιγηρία, σύμφωνα με το Forbes.

Co-Founder Of Nigeria’s Largest Bank Among 6 Killed In California Helicopter Crashhttps://t.co/NyCTjvAvlI pic.twitter.com/P5xA35aecZ

— Forbes (@Forbes) February 10, 2024