Προτού ακόμη συνέλθουν από το σοκ και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα πελώρια κύματα που έπληξαν την Πέμπτη παράκτιες περιοχές στην Καλιφόρνια, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για την επανάληψη του ακραίου φαινομένου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποίηση για υψηλό κυματισμό και πλημμύρες στην ακτογραμμή της Καλιφόρνια, από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, με το ύψος των κυμάτων να προβλέπεται να φθάσει ακόμη και τα 12 μέτρα σε ορισμένες περιοχές.

Ο επικίνδυνος κυματισμός αποδίδεται σε ένα σύστημα καταιγίδων στον Ειρηνικό που έφερε επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία εκδηλώνονται ακραίες παλίρροιες.

«Σημαντικές πλημμύρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε ευάλωτες παράκτιες περιοχές κατά την περίοδο της υψηλής παλίρροιας», προειδοποιεί η NWS. «Μεγάλα κύματα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, παρασύροντας ανθρώπους από παραλίες και βράχια, και ανατρέποντας μικρά σκάφη κοντά στην ακτή», αναφέρει.

Η παραθαλάσσια πόλη Βεντούρα, σε απόσταση 105 χιλιομέτρων από το Λος Άντζελες, βρέθηκε αντιμέτωπη την Πέμπτη με πελώρια κύματα που θύμισαν μικρό τσουνάμι και πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC έδειχνε πελώρια κύματα να παρασύρουν ανθρώπους που έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν σε παραλιακό δρόμο της πόλης, ενώ αναφέρθηκαν οκτώ τραυματισμοί.

WATCH: Wild rogue wave slams into the California coast in Ventura at the end of Seaward Ave. pic.twitter.com/qS3ovrjN5n

— Los Angeles Magazine (@LAmag) December 29, 2023