Δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της πριγκίπισσας Νταϊάνα έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Μεταξύ των αντικειμένων ξεχωρίζουν δύο φορέματα που εκτιμάται πως θα πωληθούν έναντι 200.000-400.000 δολαρίων.

Το πρώτο είναι ένα βραδινό φόρεμα με μπλε τούλι, σχεδιασμένο από τον Μάρεϊ Αρμπίντ, το οποίο φόρεσε η Νταϊάνα στην πρεμιέρα του «Φαντάσματος της Όπερας», το 1986, στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το δεύτερο είναι μια δημιουργία του Βίκτορ Εντελστάιν, από μετάξι και δαντέλα, με την οποία η πριγκίπισσα της Ουαλίας έκανε δύο δημόσιες εμφανίσεις.

Handbags and ball gowns: Princess Diana finery goes under the hammer.

The biggest auction of Diana memorabilia since the late British princess sold dozens of outfits months before her death gets underway in California this weekhttps://t.co/q2wEOuGfuo pic.twitter.com/OFxHDFmsNR

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— AFP News Agency (@AFP) June 26, 2024