Ένας 56χρονος πάμπλουτος επιχειρηματίας μαζί με την σύζυγο του κατέληξαν νεκροί μετά από σύγκρουση, σε σημείο ελέγχου του Καναδά, καθώς μέσα σε λιγα λεπτά τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το άτυχο ζευγάρι, βρίσκονταν στο καζίνο Seneca Niagara πριν από την έκρηξη, αλλά ήταν εκεί μόνο για λίγη ώρα. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο επιχειρηματίας ήταν μια Bentley «Flying Spur» αξίας 300.000 δολαρίων.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στη Γέφυρα του Ουράνιου Τόξου και μάλιστα πηγές μέσα στο καζίνο είπαν ότι το ζευγάρι δεν ήταν τακτικοί πελάτες και πως επισκέφθηκαν το θέρετρο για να αλλάξουν χρήματα.

Σκόπευαν να πάνε σε μια συναυλία των Kiss στον Καναδά, σύμφωνα με το CNN , η οποία αργότερα ακυρώθηκε.

CNN is reporting that the driver of the vehicle that Fox claimed was full of explosives was a 56-year-old man who lived in a very upscale area that had intended to go to the kiss concert.. he was driving a $300k Bentley with his wife. CNN says it loos like a terrible accident pic.twitter.com/CPlLuRk2TQ

Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οπότε αποκλείστηκε από την αρχή το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Ένας πράκτορας του Τελωνείου και της Συνοριακής Περιπολίας τραυματίστηκε ελαφρά στη σύγκρουση, αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο και έλαβε εξιτήριο.

Ερωτηθείς πώς διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, ο Χότσουλ είπε: «Καμία ένδειξη που να βασίζεται σε διαδικτυακές απειλές ή σε οποιονδήποτε πιστεύει γι’ αυτό – αυτή τη στιγμή.

Και πρόσθεσε: «Ακόμα ξεδιπλώνεται. Αλλά δεν ήθελα να αφήσω το κοινό με καμία αβεβαιότητα.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία προς το παρόν ότι υπήρξε τρομοκρατική δραστηριότητα».

Είπε ότι εκτιμούσε το άγχος και την υπόθεση ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση.

«Με βάση ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, όλοι βρίσκονται στην άκρη. Αυτό είναι ένα διεθνές σύνορο», είπε.

«Δεν θα το χαρακτηρίσω ατύχημα ακόμα. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε ένα φρικτό περιστατικό, ένα δυστύχημα, μια απώλεια ζωών – αλλά αυτή τη στιγμή: καμία γνωστή τρομοκρατική δραστηριότητα », είπε ο εκπρόσωπος.

🇨🇦➡️🇺🇸🔥”Suicide bombers with a large amount of explosives tried to break into the USA”: Strong explosion at the border, people died, Canada increases security measures

A car exploded on the bridge over Niagara Falls, a fire broke out, and people died. One border guard was… pic.twitter.com/INDZg2CmBQ

— Petar Malbasic (@MalbasicPetar) November 23, 2023