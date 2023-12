Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία του Καναδού που φέρεται να βοήθησε 14 νέους στην επαρχία του Οντάριο να αυτοκτονήσουν, αποστέλλοντάς τους ταχυδρομικώς δηλητήριο. Ο Κένεθ Λο, 58 ετών, κατηγορείται για παροχή συμβουλών ή βοήθεια σε αυτοκτονία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Λο έστειλε ταχυδρομικά περίπου 160 πακέτα νιτρώδους νατρίου σε ανθρώπους στον Καναδά και επίσης έστειλε τουλάχιστον 1.200 δέματα σε διευθύνσεις σε περισσότερες από 40 χώρες.

«Είναι σαφώς σημαντικό… να απαγγέλλουμε τόσες (κατηγορίες) και το ζήτημα το αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά η ομάδα ερευνητών», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο επιθεωρητής Σάιμον Τζέιμς της αστυνομίας στο Γιορκ, μια βόρεια συνοικία του Τορόντο.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 16 έως 36 ετών. Ο Τζέιμς αρνήθηκε να δώσει τα ονόματά τους και δεν εξήγησε γιατί έγιναν πιο βαριές οι κατηγορίες εναντίον του Λο. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι στο εξωτερικό μπορεί να έχουν πεθάνει από δέματα που έστειλε ο κατηγορούμενος. «Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε διάφορες χώρες», τόνισε ο αστυνομικός επιθεωρητής.

