Λόγω «περιστατικού που βρίσκονται σε εξέλιξη» έκλεισαν τα σχολεία στο Garden City, στο Κάνσας, το πρωί της Τετάρτης (18/10) και συγκεκριμένα στο κολέγιο της περιοχής, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Βέβαια, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η απειλή και εάν οι ύποπτοι του «περιστατικού» είναι ελεύθεροι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Υπάρχει μεγάλη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο Κοινοτικό Κολλέγιο του Garden City. Εάν δεν βρίσκεστε στην πανεπιστημιούπολη, μην έρθετε αυτήν τη στιγμή. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα.

INCIDENT ALERT: There is a large first responder presence at the Garden City Community College. Per GCCC, if you are not on campus, do not come at this time. We will provide updates when available. pic.twitter.com/ciGlQ9abvP

— Garden City (KS) Police Department (@GCPD) October 19, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ