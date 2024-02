Τεράστια καραμπόλα -εκατοντάδων αυτοκινήτων – σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Κίνα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι.

Το ατύχημα έγινε στην περιοχή Suzhou, όπου περισσότερα από 100 αμάξια ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Η περιοχή γέμισε γυαλιά και συντρίμμια. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έξι υπέστησαν μικρές γρατσουνιές, ανέφερε η Τροχαία.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, μεγάλα τμήματα της Κίνας έχουν πληγεί από ψυχρά κύματα, χιονοθύελλες και παγωμένη βροχή, επηρεάζοντας τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.

More than 100 vehicles were involved in this massive pile-up that happened on black ice in China’s eastern city of Suzhou. pic.twitter.com/2EB3Xj9Yrn

— DW News (@dwnews) February 23, 2024

