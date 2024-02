Μια τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, στη Φλωρεντία, όταν κατέρρευσε οικοδομή, με αποτέλεσμα να πεθάνουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις.

Η Corriere Fiorentino μεταδίδει πως ο ένας τραυματίας είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλοι τρεις εργάτες αγνοούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή της τραγωδίας οι εργάτες συναρμολογούσαν προκατασκευασμένα κτήρια.

Μαρτυρίες ορισμένων εργατών αναφέρουν πως μετά την κατάρρευση ενός πυλώνα, κατέρρευσε ο τρίτος όροφος, ο οποίος στη συνέχεια προσέκρουσε στον δεύτερο, παρασύροντας και τον πρώτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❌#Firenze, crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città: dai #vigilidelfuoco #USAR sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso [#16febbraio 10:45] pic.twitter.com/OCQBZm8MjH

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024