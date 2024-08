Οι πλημμύρες στη Λιθουανία είχαν ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει ένας ποταμός στην κεντρική Λετονία, κοντά στη Γέλγκαβα, όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ήδη σημειωθεί καταιγίδες και οι τοπικές αρχές φοβούνται ότι θα χρειαστεί να εκκενώσουν την περιοχή.

🌈🌍👉On (29.07.2024) Massive Flood on the Streets of Jelgava, Latvia Massive ,Flood Occurred in Jelgava, Latvia, Due to Heavy Rain. The Water Inundated the Streets, Creating Significant Obstacles for Movement & Causing Damage to the Local Infrastructure.

🇦🇹🌴🇦🇹🌴🇦🇹🌴🇦🇹🌴🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/Cbkh7n8pxc

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— 🦅Global Climate Crises🦅 (@champion777_) July 30, 2024