Σωστικά συνεργεία στις Φιλιππίνες έκαναν λόγο για «θαύμα» σήμερα, μετά τη διάσωση παιδιού σχεδόν 60 ώρες έπειτα από κατολίσθηση η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και καταπλάκωσε άλλους περίπου εκατό σε χωριό όπου βρίσκονται μεταλλεία, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους.

PROOF OF LIFE!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A muddied girl rescued Friday morning February 9, 2024 three days after the landslide Tuesday evening Feb. 6, 2024 in #Masara, #Maco #DavaoDeOro #Philippines.

#MasaraMiracle #ProofOfLife #Rescuehttps://t.co/Qox42UUtkS… pic.twitter.com/Koy9LsiZi8

— Danny Escabarte (@DaniloEscabarte) February 9, 2024