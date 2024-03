Μια ακόμα πειραγμένη φωτογραφία φαίνεται πως είχε ανεβάσει η Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με την Telegraph. Πρόκειται για μια φωτογραφία με την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ και τα 10 εγγόνια και δισέγγονά της στο Μπάλμοραλ με αφορμή τα τότε γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Απρίλιο του 2023. Η φωτογραφία την οποία είχε τραβήξει η Κέιτ Μίντλετον έχει πλέον την επισήμανση ότι είναι ψηφιακά αλλοιωμένη.

Το Getty σημειώνει πως βάσει των κανόνων που εφαρμόζει, πλέον έχει βάλει μια σημείωση στη φωτογραφία λέγοντας πως «έχει βελτιωθεί ψηφιακά από την πηγή».

Αξίζει να σημειωθεί πως η φωτογραφία τραβήχτηκε από την Κέιτ Μίντλετον το καλοκαίρι του 2022.

Today would have been Her Late Majesty Queen Elizabeth’s 97th birthday.

This photograph – showing her with some of her grandchildren and great grandchildren – was taken at Balmoral last summer.

📸 The Princess pic.twitter.com/1FOU4Ne5DX

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 21, 2023