Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε σήμερα (09.09.2024) ότι ολοκλήρωσε τον κύκλο της «προληπτικής χημειοθεραπείας» που ακολούθησε και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα «ελαφρύ πρόγραμμα» δημόσιων εμφανίσεων τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο τονίζει ότι πλέον εστιάζει στο «να κάνω ό,τι μπορώ για να παραμείνω “καθαρή” από τον καρκίνο» και παραδέχεται ότι οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν μια «τρομακτική και απρόβλεπτη» περίοδος για την οικογένειά της.

Η εμπειρία αυτή, λέει η Κάθριν, υπενθύμισε στην ίδια και στον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, να «σκεφτούν και να είναι ευγνώμονες για τα απλά αλλά σημαντικά πράγματα στη ζωή, τα οποία τόσοι πολλοί από εμάς συχνά θεωρούμε δεδομένα. Του να αγαπάμε και να μας αγαπούν απλώς».

Το προσωπικό μήνυμα της πριγκίπισσας προς το έθνος συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας τριών λεπτών που δείχνει την ίδια και τον Ουίλιαμ στο Νόρφολκ με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, το οποίο γυρίστηκε τον περασμένο μήνα.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024