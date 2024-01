Υπαξιωματικός του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού καταδικάστηκε χθες Δευτέρα να εκτίσει 27 μήνες φυλάκιση για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας, ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης.

🕵️A U.S. Navy sailor, Petty Officer Wenheng “Thomas” Zhao, received a 27-month jail sentence for accepting bribes from a Chinese intelligence officer in exchange for sharing unclassified private U.S. military information.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Γουενχένγκ Τζάο, 26 ετών, ο οποίος υπηρετούσε στη ναυτική βάση της κομητείας Βεντούρα, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, συνελήφθη στην Καλιφόρνια (δυτικά) τον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο, ομολόγησε την ενοχή του στην κατηγορία πως πούλησε ευαίσθητες πληροφορίες σε πράκτορα της κινεζικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 5.500 δολαρίων, διευκρίνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Im going to guess there is a fair to good chance Petty Officer Wenheng Zhao thought he was helping to defend his country

Back to blood? https://t.co/NfNvSEklyG pic.twitter.com/gUmzQGO9xY

— Hansgraf (@Walking_Drum) January 8, 2024