Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη διάρκεια κηδείας στην πόλη Μομπάσα της Κένυας, όταν κατέρρευσε τοίχος και τους καταπλάκωσε. Τα θύματα είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο συγκεκριμένο σημείο λόγω ξαφνικής νεροποντής.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Μομπάσα, Ιμπραήμ Μπασάφα, είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι «τρεις άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο και δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκαν». Μεταξύ των νεκρών είναι μια γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και ένα παιδί, διευκρίνισε.

Wall Collapse Kills 5:

Five people killed after wall collapses in Jomvu, Msa

The five were sheltering from heavy rainfall

Victims were attending a funeral in Jomvu

Four others hospitalized with injuries#CitizenMondayReport @SamGituku pic.twitter.com/j2CYmiIbxA

