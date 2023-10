Ο Κέβιν Σπέισι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο φοβούμενος καρδιακή προσβολή, αφού το χέρι του μούδιασε ενώ συμμετείχε σε κινηματογραφικό φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το χέρι του ηθοποιού μούδιασε ενώ βρισκόταν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τασκένδης, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, ο ηθοποιός ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία, ενώ «αισθάνθηκε το αριστερό του χέρι να μουδιάζει για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα».

Kevin Spacey is rushed to hospital fearing 'heart attack' after 'going numb in one arm' at film festival https://t.co/3mHHxvjV6a

— World News (@worldnewstweet_) October 4, 2023