Ο Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής, Alexander Rybin, 39 ετών, προστέθηκε στη «λίστα των μακάβριων περιστατικών» στα μέσα ενημέρωσης ενώ ο θάνατός του, σύμφωνα και με την εφημερίδα Daily Mail συνδέεται με τον όρκο του να αποκαλύψει λεπτομέρειες για «γιγάντια διαφθορά» στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη, όπου είχε εισβάλει η Ρωσία το 2022.

Σε απευθείας μετάδοση επέκρινε το Κρεμλίνο για ολιγωρία στην ανοικοδόμηση της πόλης, την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτηρίζει ως τόπο διακοπών για τους Ρώσους στην Αζοφική Θάλασσα.

Το σώμα του βρέθηκε το Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην πόλη Shakhty, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα και 130 από τη Μαριούπολη.

Επισήμως, η αιτία θανάτου του δόθηκε ως «καρδιομυοπάθεια», σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι τραπεζικές του κάρτες και τα τιμαλφή του δεν είχαν αφαιρεθεί.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Περιφέρεια του Ροστόφ δήλωσε ότι «δεν βρέθηκαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας».

Ο Ρίμπιν είχε πολεμήσει στην εισβολή στο Λουχάνσκ υπέρ του Πούτιν μεταξύ 2014 και 2015, αλλά δήλωσε ότι απογοητεύτηκε από τη λεγόμενη «Ρωσική Άνοιξη».

Την Κυριακή, αναφέρθηκε ότι το πτώμα της Zoya Konovalova, 48 ετών, αρχισυντάκτριας της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης Kuban, που δραστηριοποιείται στην περιοχή Krasnodar κοντά στην εμπόλεμη ζώνη, ανακαλύφθηκε στην κρεβατοκάμαρά της, δίπλα στον πρώη σύζυγό της. Θάνατο από «δηλητηρίαση», ανέφεραν οι ρωσικές αρχές.

Russia: Propagandist Zoya Konovalova, editor-in-chief of the Kuban State Television and Radio Broadcasting Company, found dead in her home with her ex-husband. Cause of death: Poisoning by an unknown substance.

Τον περασμένο μήνα ο Ilya Kyva, 46 ετών, κάποτε ηγέτης κόμματος στο κοινοβούλιο του Κιέβου, βρέθηκε «καλυμμένος με αίμα» σε μια ύποπτη δολοφονία κοντά στη Μόσχα. Οι εικόνες από τη σκηνή δείχνουν το σώμα του στο χιόνι και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κρεμασμένα σε ένα δέντρο.

Ukraine has released images of former Kyiv MP turned Putin ally, Ilya Kyva, who was assassinated at a country club in Moscow.

Ukrainian intelligence purposely released the images to warn the "traitors."

pic.twitter.com/MLDJek6XYw

— ClearView Televison (@ClearViewTV_) December 12, 2023