Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα (25/3) από θραύσματα ρωσικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στο Κίεβο, μια νέα ένδειξη, όπως λέει η Ουκρανία, ότι χρειάζεται «κατεπειγόντως» δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία πολλαπλασιάζει τους βομβαρδισμούς στη γειτονική της χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές υποδομές, σε αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις στις μεθοριακές επαρχίες της.

Η σημερινή ήταν η τρίτη αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα, μέσα σε πέντε ημέρες.

Παράλληλα, ένας 65χρονος άνδρας σκοτώθηκε από βλήμα πυροβολικού στο χωριό Βοβτσάνσκ, στην περιοχή του Χαρκόβου.

