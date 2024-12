Οι πρεσβείες έξι χωρών υπέστησαν ζημιές από ρωσικά πλήγματα, τα οποία κατέστρεψαν μια εύπορη γειτονιά στο κέντρο του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε το ουκρανικό ΥΠΕΞ.

Πρόκειται για τους χώρους όπου στεγάζονται οι διπλωματικές αποστολές της Αλβανίας, της Αργεντινής, της Παλαιστινιακής Αρχής, της Βόρειας Μακεδονίας, της Πορτογαλίας και του Μαυροβουνίου, ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι περισσότερες από αυτές τις αποστολές βρίσκονται στο ίδιο κτίριο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε ως «ειδεχθή επίθεση», τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο που προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια που στεγάζουν διπλωματικές αποστολές έξι χωρών, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πορτογαλίας.

«Ακόμη μια ειδεχθή επίθεση στο Κίεβο. Αυτή τη φορά κατά ενός κτιρίου που στεγάζει την πορτογαλική πρεσβεία και άλλες διπλωματικές υπηρεσίες», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής στο X.

Another heinous Russian attack against Kyiv.

This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.

Putin’s disregard for international law reaches new heights.

Solidariedade com Portugal 🇵🇹

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024