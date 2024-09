Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γνωστός για την απολυταρχία του διέταξε να εκτελεστούν έως και 30 αξιωματούχοι για την υποτιθέμενη αποτυχία τους να αποτρέψουν τις εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη Βόρεια Κορέα το καλοκαίρι και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με νοτιοκορεάτικα μέσα ενημέρωσης, που επικαλείται η New York Post.

Kim Jong-un executes 30 officials over floods in North Korea that killed 4,000: report https://t.co/170bENURZa pic.twitter.com/SqAPY0u9kc

— New York Post (@nypost) September 3, 2024