Σε τέσσερις αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολίσθησης στην επαρχία Σαανσί στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιόφωνο σήμερα.

Η κρατική τηλεόραση (CCTV) είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι η κατολίσθηση που έγινε την Παρασκευή στην πόλη Σιάν, ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να αγνοούνται, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν δύο θανάτους.

Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης ήταν σε εξέλιξη, με συνολικά 81 ανθρώπους και 11 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες σε πολλές περιοχές της Κίνας, στον απόηχο του τυφώνα Ντοκσούρι που έπληξε την χώρα πριν από τρεις εβδομάδες.

Flood in China August 13: Video like a scene from a horror movie, when all is washed away, including 150,000 houses and millions of cars.#CCP#China_flood#storm_in_China#landslide#earthquake#heavy_rain https://t.co/c07VJQEuHk pic.twitter.com/3w43pTeak6

