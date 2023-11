Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 51 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εξαιτίας πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε ακίνητο στην επαρχία Σανσί, στη βόρεια Κίνα.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 11 ανθρώπων, όμως ο ακριβής αριθμός των θυμάτων τελεί ακόμη υπό εξακρίβωση», ανέφερε το CCTV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Συνολικά απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 63 άνθρωποι, εκ των οποίων 51 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής», πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί τις 06:50 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 00:50 ώρα Ελλάδας), σε πολυώροφο κτήριο της εταιρείας παραγωγής άνθρακα Yongju, στην πόλη Λουλιάνγκ, στην επαρχία Σανσί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης «είναι ακόμα σε εξέλιξη» και για τα αίτια της πυρκαγιάς «διενεργείται έρευνα», υποστήριξαν οι αρμόδιοι φορείς.

🇨🇳 In China, drones are now putting out fires. It looks like this. FRWL reports pic.twitter.com/eoroNrFFNX

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 14, 2023