Η Κίνα κλείνει, καταστρέφει και επαναπροσδιορίζει τζαμιά. Η καταστολή είναι μέρος μιας «συστηματικής προσπάθειας» για τον περιορισμό της πρακτικής του Ισλάμ στην Κίνα, σύμφωνα με τη Human Rights Watch (HRW) σε νέα έκθεση της.

Υπάρχουν περίπου 20 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Κίνα, καθώς θεωρείται ως χώρα άθεη αλλά υποστηρίζει ότι επιτρέπει τη θρησκευτική ελευθερία. Οι παρατηρητές, ωστόσο, λένε ότι υπήρξε αυξημένη καταστολή της οργανωμένης θρησκείας τα τελευταία χρόνια, με το Πεκίνο να επιδιώκει μεγαλύτερο έλεγχο.

«Το κλείσιμο, η καταστροφή και η αλλαγή του σκοπού των τζαμιών από την κινεζική κυβέρνηση είναι μέρος μιας συστημικής προσπάθειας για τον περιορισμό της πρακτικής του Ισλάμ στην Κίνα», δήλωσε η Μάγια Γουάνγκ, η εν ενεργεία διευθύντρια της Κίνας στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η έκθεση ακολουθεί τα αυξανόμενα στοιχεία για συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Μουσουλμάνων Ουιγούρων στη βορειοδυτική περιοχή Xinjiang της Κίνας.

Το Πεκίνο αρνείται τις κατηγορίες, για κατάχρηση.

Οι περισσότεροι από τους μουσουλμάνους της Κίνας ζουν στα βορειοδυτικά της χώρας, που περιλαμβάνει το Xinjiang, το Qinghai, το Gansu και τη Ningxia.

Δορυφορικά πλάνα που ελήφθησαν από το HRW δείχνουν έναν στρογγυλό θόλο σε ένα τζαμί στο χωριό Liaoqiao να αντικαθίσταται από μια παγόδα κινεζικού τύπου κάποια στιγμή μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2020.

Just in: The Chinese government is significantly reducing the no. of mosques in two provinces in China under its “mosque consolidation” policy, Human Rights Watch @hrw reveals in new research released today: https://t.co/IaWZ4ZY9B3 pic.twitter.com/7NM6JRae9x

— Maya Wang 王松蓮 (@wang_maya) November 22, 2023