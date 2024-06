Οκτώ άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας ασφυξίας μέσα σε φορτηγό ψυγείο στην Κίνα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές.

«Ο οδηγός βρήκε οκτώ ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους που υπέστησαν ασφυξία» στο φορτηγό ψυγείο καθ’ οδόν προς την πόλη Χονγκτζουανγκγιάνσκ, στην κεντρική επαρχία Χενάν, ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας, που διενεργεί έρευνα.

Ο οδηγός και άλλα «εμπλεκόμενα πρόσωπα» τέθηκαν υπό κράτηση, κατά την ίδια πηγή.

