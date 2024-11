Σε θάνατο για διαφθορά, καταδικάστηκε o πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Κίνας, Chairman Liu Liange.

Ο C.L.Liange κατηγορείται ότι είχε εκδώσει παράνομα δάνεια, ενώ δέχτηκε δωροδοκίες αξίας περίπου 16,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Γεννημένος το 1961, εργαζόταν σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προτού γίνει πρόεδρος της Τράπεζας της Κίνας το 2019.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το κυβερνών Κόμμα της Κίνας καθαίρεσε από πρόεδρο τον C.L.Liange, κατηγορώντας τον για παράνομες δραστηριότητες.

🚨🇨🇳 BREAKING: Former Bank of China Chairman Liu Liange was just SENTENCED TO DEATH.

He was found to have issued illegal loans and accepted bribes worth around $16.8 million.

In the West he would have been given a top ranking government position…. pic.twitter.com/aZTTEFq1wo

— ADAM (@AdameMedia) November 27, 2024

