Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 αγνοούνται σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε σήμερα κινεζικό δημόσιο μέσο ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις 14:55 τοπική ώρα (08:55 ώρα Ελλάδος) σε ανθρακωρυχείο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από το Πεκίνο, στο Πινγκντινγκσάν, στην επαρχία Χεμπέι, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Heartbreaking news from China as a violent rock burst claims the lives of 11 people in a coal mine. Our thoughts and prayers go out to the victims and their families. 💔 #ChinaCoalMine #PrayForHeilongjiang pic.twitter.com/GlqlCY8Q6v

